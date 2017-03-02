17 ayda 85 kilo veren Manisalı sağlığına kavuştu

Zayıflamaya devam eden genç adam 17 ay önce aşırı kilolarından dolayı başlayan rahatsızlıklarla birlikte artık nefes alamaz duruma geldi, bunun üzerine zayıflama kararı aldığını belirtti.

SAĞLIK PROBLEMLERİNDEN KURTULDU

Yaptığı araştırmalar sonucunda İzmir’de bir doktorda mide küçültme ameliyatı olan ve 17 ayda 176 kilodan 91 kiloya düşen Taniş, verdiği 85 kilo sayesinde artık rahatça çalışabildiğini ve sağlık problemlerinin ortadan kalktığını söyledi.

Bir çeyiz mağazasında depo görevlisi olarak çalışan ve müşterilerin evlerine servis yapan Gökhan Taniş çalıştığı işin de kilo vermesine yardımcı olduğunu vurguladı.

"KİLOLARIMIN ÖNÜNÜ ALAMIYORDUM"

10 yaşına kadar oldukça hareketli bir çocukken daha sonra hızla kilo alımına başladığını kaydeden Taniş, "Top oynamayı çok severdim. 10 yaşından sonra kilo alımına başladım, 15 yaşında ise kilolarım oldukça artmaya başladı. Bir türlü önüne geçemiyordum. Sürekli yeme hissim vardı. Yaşım ilerlemeye başlayınca sağlık problemlerim ortaya çıkmaya başladı. Tansiyon, kolesterol, şeker gibi rahatsızlıklarım başladı. Bunların hepsi kiloya bağlı olan hastalıklardı. Ben hipertansiyon hastasıydım ve ilaç kullanıyordum.

MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI OLDU

Bundan 17 ay önce araştırmalarım sonucunda İzmir’de bir doktor buldum ve mide küçültme ameliyatı oldum. Bu ameliyat kritik bir ameliyattı ve o yüzden çok araştırdım. Her doktorun yapabileceği bir ameliyat değil. İzmir’de Dr. Cemal Kara’yla görüştükten sonra bu ameliyatı olmaya karar verdim. Çünkü bu kilolarım ileride önüme çok daha büyük sağlık sorunları açacaktı. Bunların önüne geçmek için bu ameliyatı olmaya karar verdim. Sosyal aktivitelerden uzak kaldım. Bundan 17 ay önce bu ameliyatı olmaya karar verdim. 176 kiloyla çıktığım yolda şu an 91 kiloyla yoluma devam ediyorum.

7 KİLO DAHA VERECEK

İdeal kiloma ulaşmak için 6-7 kilo daha vermem gerekiyor. Ondan sonra bu kiloyu kontrol etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi.