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17 bin bekçi daha alınacak

Bekçilik sisteminin yıllar sonra Türkiye'ye geri dönmesiyle 36 bin kişinin Türkiye'nin dört bir tarafında görev alması bekleniyor.

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 09:24..
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Yıllar sonra bekçilik sisteminin pilot bölgelerde yeniden hayata geçirilmesi ile başlayan süreç, Türkiye genelindeki sokak ve caddelerin tamamının bekçilere teslim edilmesiyle ilgili çalışmalarla sürüyor.

36 bin bekçi Türkiye'nin dört bir tarafında görev alacak.

17 bin bekçi daha alınacak

BEKÇİLER BÖLGEDE YAŞAYANLARI TANIMALI

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde şu ana kadar 19 bin bekçi alımı gerçekleştirilirken, 17 bin bekçinin alımı için çalışmalar başlatıldı. Alım yapılacak bölgede son bir yıl oturma şartı aranan bekçiler, tayine tabi olmayacak. Bekçiler, o yörede yaşayanları bilecek, yabancıları tanıyacak.

17 bin bekçi daha alınacak

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