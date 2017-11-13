taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.949
USD
3,8653
EURO
4,5061
ALTIN
158,45
PETR
63,6600

17 katlı otelin çatısından atladı

İstanbul'da 17 katlı bir otelin çatısına çıkan Elif Nur Akgün, kendini boşluğa bıraktı.

13.11.2017 - 03:31
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İstanbul Levent'te bulunan 17 katlı bir otelin çatısına çıkan Elif Nur Akgün, yaklaşık 1,5 saat ikna edilmeye çalıştı. Kimseyi dinlemeyen Akgün, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı. Otelin terasına düşen Akgün hayatını kaybetti.

17 katlı otelin çatısından atladı

POLİSLER İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Olay Kağıthane, Levent Büyükdere'de saat 23:00 sularında meydana geldi. Otelin çatısında bir kadının olduğunu fark eden otel çalışanları durumu polise, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri otel çevresini güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, itfaiye ekipleri de kadının atlayabileceği bölgelere brandalar yerleştirdi.

Bir süre çatıda oturan kadın brandaları görünce yer değiştirerek başka bir noktaya geçti. Sonra olay yerine müzakereci polis ekipleri geldi. Çatıya çıkan ekipler kadını ikna etmeye çalıştı.

17 katlı otelin çatısından atladı

TERASA DÜŞTÜ

Polis ekipleri çalışmalarına rağmen bir türlü ikna olmayan kadın polislerden sigara istedi. Bir süre sigara içen kadın daha sonra kendini yaklaşık 50 metreden boşluğa bıraktı. Otelin üçüncü katındaki terasa düşerken, O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

POLİS ÇEVREDE DELİL ARAŞTIRMASI YAPTI

Olay sonra kadının düştüğü terasa gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.  Polis ekipleri ise bir süre olay yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından kadının cesedi ambulansla Kağıthane Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden kadının Elif Nur Akgün olduğu belirlendi. Polisin olayla ilgili soruşturması ise devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Çorum'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde meydana gelen silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi vurularak yaralandı.
Oğlunu boğarak öldüren baba
Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğunun yaramazlık yapmasına sinirlenen baba evlat katili oldu.
Hakkari'de işyeri inşaatı çöktü
İnşaat çalışmaları devam eden tek katlı iş yerine beton dökülmesi sırasında çökme meydana geldi.
Konya'da tır şarampole yuvarlandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde freni boşalan tırın dorsesi devrildi, başka bir araçta olan Mehmet Göçer de dorsenin altında can verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Recep Akdağ: Irak'a insani yardım için hazırız

Recep Akdağ: Irak'a insani yardım için hazırız

90
3. Havalimanı için teklif geldi

3. Havalimanı için teklif geldi

16
Irak'taki deprem için Muş'tan 2 bin çadır

Irak'taki deprem için Muş'tan 2 bin çadır

8
Irak'taki depremde gecenin bilançosu

Irak'taki depremde gecenin bilançosu

2
Çorum'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Çorum'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM