17 katlı otelin çatısından atladı

İstanbul Levent'te bulunan 17 katlı bir otelin çatısına çıkan Elif Nur Akgün, yaklaşık 1,5 saat ikna edilmeye çalıştı. Kimseyi dinlemeyen Akgün, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı. Otelin terasına düşen Akgün hayatını kaybetti.

POLİSLER İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Olay Kağıthane, Levent Büyükdere'de saat 23:00 sularında meydana geldi. Otelin çatısında bir kadının olduğunu fark eden otel çalışanları durumu polise, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri otel çevresini güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, itfaiye ekipleri de kadının atlayabileceği bölgelere brandalar yerleştirdi.

Bir süre çatıda oturan kadın brandaları görünce yer değiştirerek başka bir noktaya geçti. Sonra olay yerine müzakereci polis ekipleri geldi. Çatıya çıkan ekipler kadını ikna etmeye çalıştı.

TERASA DÜŞTÜ

Polis ekipleri çalışmalarına rağmen bir türlü ikna olmayan kadın polislerden sigara istedi. Bir süre sigara içen kadın daha sonra kendini yaklaşık 50 metreden boşluğa bıraktı. Otelin üçüncü katındaki terasa düşerken, O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

POLİS ÇEVREDE DELİL ARAŞTIRMASI YAPTI

Olay sonra kadının düştüğü terasa gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise bir süre olay yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından kadının cesedi ambulansla Kağıthane Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden kadının Elif Nur Akgün olduğu belirlendi. Polisin olayla ilgili soruşturması ise devam ediyor.