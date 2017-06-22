taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.390
USD
3,5242
EURO
3,9419
ALTIN
142,02
PETR
44,6000

17 kişiyi dolandıran kadın Kırıkkale'de yakalandı

Kayseri ve çevre illerde 17 kişiyi dolandıran 44 yaşındaki Mercan Zenger, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

22.06.2017 - 10:13
  1. Haberler
  2. İç Haber

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 2 aydır 8 ayrı mahallede kendisini ifade etmekte zorlanan yaşlılarla samimiyet kurarak evlerine giren ve onların para ve altınlarını sahteleriyle değiştiren kadının peşine düştü.

20 BİN LİRA İLE 17 BİN LİRA DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASI DOLANDIRDI

Ekiplerin yaptığı araştırmada, dolandırıcı kadının, yaşlılarla samimiyet kurup evlerine girdiği, para bozdurması gerektiğini söyleyip çantasında bulunan sahte paralarla altınları, mağdurların gerçek para ve altınlarıyla değiştirdiği, bu yolla toplam 20 bin 700 TL lira ile 17 bin TL değerinde ziynet eşyası dolandırdığı belirlendi.

17 kişiyi dolandıran kadın Kırıkkale'de yakalandı

TUTUKLANDI

Olaylarla ilgili toplam 180 saatlik kamera görüntülerini izleyen ekipler şüphelinin Kırşehir'de oturan Mercan Zenger olduğunu saptadı. Şüpheli kadının, Kayseri ile birlikte çevre illerde aynı yöntemle 17 kişiyi dolandırdığı anlaşıldı. Kırıkkale'de yakalanarak Kayseri'ye getirilen Mercan Zenger,  emniyetteki işlemlerinin ardından sevkedildiği mahkemece tutuklandı.

İlginizi Çekebilir
Osmaniye'de 8 ByLock gözaltısı
ByLock kullandığı belirlenen 8 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü.
FETÖ'nün 'İç Anadolu dar bölge imam yardımcısı' yakalandı
Her geçen gün Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın parçaları bulunuyor.
Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da şehit düşen Uzman Çavuş Bahşiş'in ailesine taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarda STK temsilcileriyle buluştu
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına destek

Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına destek

241
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

104
Macron'dan Suriye açıklaması

Macron'dan Suriye açıklaması

175
Manisa'daki gıda zehirlenmesinde 6 tutuklama

Manisa'daki gıda zehirlenmesinde 6 tutuklama

90
PKK, Şanlıurfa'da kaçırdığı öğretmeni şehit etti

PKK, Şanlıurfa'da kaçırdığı öğretmeni şehit etti

99
Tansu Çiller tatilde

Tansu Çiller tatilde

21
TSK, Afrin'e operasyona hazırlanıyor

TSK, Afrin'e operasyona hazırlanıyor

69
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM