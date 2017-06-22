17 kişiyi dolandıran kadın Kırıkkale'de yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 2 aydır 8 ayrı mahallede kendisini ifade etmekte zorlanan yaşlılarla samimiyet kurarak evlerine giren ve onların para ve altınlarını sahteleriyle değiştiren kadının peşine düştü.

20 BİN LİRA İLE 17 BİN LİRA DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASI DOLANDIRDI

Ekiplerin yaptığı araştırmada, dolandırıcı kadının, yaşlılarla samimiyet kurup evlerine girdiği, para bozdurması gerektiğini söyleyip çantasında bulunan sahte paralarla altınları, mağdurların gerçek para ve altınlarıyla değiştirdiği, bu yolla toplam 20 bin 700 TL lira ile 17 bin TL değerinde ziynet eşyası dolandırdığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Olaylarla ilgili toplam 180 saatlik kamera görüntülerini izleyen ekipler şüphelinin Kırşehir'de oturan Mercan Zenger olduğunu saptadı. Şüpheli kadının, Kayseri ile birlikte çevre illerde aynı yöntemle 17 kişiyi dolandırdığı anlaşıldı. Kırıkkale'de yakalanarak Kayseri'ye getirilen Mercan Zenger, emniyetteki işlemlerinin ardından sevkedildiği mahkemece tutuklandı.