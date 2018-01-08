17 yaşında kalp krizinden öldü

Köşk Belediye Doğanspor Kulübü U 17 sporcularından , hafta sonu oynanan Köşk Belediye Doğanspor-Yenipazar Belediyespor’un Köşk Saffet Köşklü Stadı’nda oynanan karşılaşmasının ardından akşam arkadaşının evine gitti.

ARKADAŞININ EVİNDE FENALAŞTI

Arkadaşı ile bir süre birlikte vakit geçiren Abdullah Eröz bir süre sonra fenalaştı. 17 yaşındaki genç futbolcunun geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda, Abdullah Eröz’ün kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için cesedi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Öte yandan Abdullah Eröz’ün olay sırasında yanında olan arkadaşının da ifadesine başvuruldu.

Çevresinde oldukça sevilen gencin ani ölümü ilçede üzüntüye neden oldu.