17 yaşında uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 17 gün önce şüphe üzerine durdurduğu otomobildeki A.C.Y. (25) ile M.İ.'nin (35) üstünü aradı.
Yapılan aramada şüphelilerin üzerinden birer paket bonzai ele geçiti. İki şüpheli, uyuşturucuyu 40 lira karşılığında Ş.A.'dan aldıklarını söyledi.
Harekete geçen polis şüpheliyi dün yakaladı. Uyuşturucu poşetlerinin üzerinde de Ş.A.'nın parmak izleri tespit edildi. Yaşının küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Polisteki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen Ş.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.