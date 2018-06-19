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17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü duvara çarptı

Düzce'de ehliyeti olmayan 17 yaşındaki F.Y kullandığı otomobille bahçe duvarına çarptı.

DHA | 19.06.2018 - 22:18..
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Akşam saatlerinde, Düzce Dereli Tütüncü Mahallesi Tütüncü Caddesi üzerinde 18 yaşındaki F.Y. iddiaya göre babasından izinsiz aldığı 81 BZ 940 plakalı otomobille şehirde gezintiye çıktı.

BAHÇE DUVARINA ÇARPTI

F.Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan evin bahçe duvarına çarptı. Evin bahçe girişinde bulunan demir kapı yıkılırken, otomobil duvarın içine girdi. Kazada F.Y. hafif yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan F.Y. tedavi altına alındı. Ehliyeti olmayan F.Y. ile ilgili soruşturma başlatıldı.

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü duvara çarptı

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü duvara çarptı



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