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17 yaşındaki genç Adana'da bir tarlada ölü bulundu

Adana'da yaşayan 17 yaşındaki Deniz Munzur Altun'un cesedi bir tarlada bulundu.

AA | 31.03.2018 - 04:50..
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Adana'daki bir yetiştirme yurdunda kaldığı öğrenilen 17 yaşındaki Altun'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

17 yaşındaki genç Adana'da bir tarlada ölü bulundu

YANINDA ÇAKMAK GAZI TÜPÜ VARDI

Ekipler çevrede yaptıkları incelemelerde, Altun'un cesedinin yanında çakmak gazı tüpü olduğunu gördü.

Hırsızlık suçundan ve uyuşturucu kullanımından emniyette kaydı olduğu belirtilen Altun'un aynı mahalledeki bir yetiştirme yurdunda barındığı öğrenildi.

Ceset, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumumorguna gönderildi.

17 yaşındaki genç Adana'da bir tarlada ölü bulundu

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