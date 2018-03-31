17 yaşındaki genç Adana'da bir tarlada ölü bulundu

Adana'daki bir yetiştirme yurdunda kaldığı öğrenilen 17 yaşındaki Altun'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

YANINDA ÇAKMAK GAZI TÜPÜ VARDI

Ekipler çevrede yaptıkları incelemelerde, Altun'un cesedinin yanında çakmak gazı tüpü olduğunu gördü.

Hırsızlık suçundan ve uyuşturucu kullanımından emniyette kaydı olduğu belirtilen Altun'un aynı mahalledeki bir yetiştirme yurdunda barındığı öğrenildi.

Ceset, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumumorguna gönderildi.