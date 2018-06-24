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17 yaşındaki genç babasının yerine oy kullandı

Çanakkale’de, Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Seçimi kapsamında, babasının yerine oy kullanan bir kişi tespit edildi.

DHA | 24.06.2018 - 17:52..
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, resmi oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından söz konusu sandıktan çıkarılan bir oy zarfı iptal edildi.

17 yaşındaki genç babasının yerine oy kullandı

BABASININ YERİNE OY KULLANDI

Çanakkale’de İsmetpaşa Mahallesi'nde Şemsettin Fatma Çamoğlu Ortaokulu'na gelen Fikret K., babasının kimliğini ve seçmen kağıdını göstererek oy pusulalarını, zarf ve mührünü teslim aldı. Ardından kapalı alanda oyunu kullanan Fikret K., 1257 nolu sandığa zarfı attı. Ardından, gencin sandık görevlilerince yapılan kontrolde gösterdiği kimlikteki yaşının tutmadığı belirlendi.

17 yaşındaki genç babasının yerine oy kullandı

TUTUNAK TUTULDU

Sandık görevlileri bunun üzerine tutanak tuttu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, resmi oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından söz konusu sandıktan çıkarılan bir oy zarfı iptal edildi.

17 yaşındaki genç babasının yerine oy kullandı

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