17 yaşındaki genç babasının yerine oy kullandı

TSK ve ABD silahlı kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta dördüncü koordineli, bağımsız devriye görevini yaptı.

İtalya Milli Takımı ve Juventus'un efsanevi kalecisi Gianluigi Buffon, tatil için Bodrum'a geldi.

İsmail Küçükkaya ile Fatih Portakal, seçim yayınına gülerek başladı. Akıllara daha önceki görüntüler geldi.

1 Muharrem İnce oyunu kullandı CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oyunu Yalova'da kullandı. Gergin olduğu görülen İnce, burada bir kameramanı önce azarladı sonra özür diledi.

2 Oylar çalınıyor yaygarası koparanlar oyları mı çalıyor Sabah akşam 'oylarımız çalınacak, rakamlar önceden belli' propagandasını yayanların kendi partilerinde rakamlar önceden belli.

3 Kılıçdaroğlu oyunu kullandı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu Ankara'da kullandı. Kameraların önüne geçip 'sandık memurlarına baskı yapılıyor' iddiasında bulundu.

4 Başbakan Yıldırım oyunu kullandı Başbakan Binali Yıldırım oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Türkiye yeni, ufuklara istikrar ve güven içerisinde ilerlemeye devam edecektir." dedi.

5 Muhaliflerin İnce-başörtülü kadın yalanı çöktü Muharrem İnce'nin oy kullandığı okulda bir kadının, CHP adayı ile tokalaşmayı reddettiği yazıldı, ancak bu iddia da yalan çıktı. Gerçek, montajlanan videodan farklı çıktı.

6 Abdullah Gül oyunu kullandı 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için oyunu kullanmak üzere üzere İstanbul Çubuklu'daki Şehit İsmail Kefal İlkokulu'na, eşi ile birlikte geldi.