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17 yaşındaki genç, boğazı kesilip yol kenarına atıldı

Şanlıurfa'da 17 yaşındaki genç öldürülerek yol kenarına bırakıldı.

19.07.2017 - 12:41
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17 yaşındaki genç, boğazı kesilip yol kenarına atıldı

Sabah saatlerinde Paşabağı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tarlaya çalışmaya gidenler, yol kenarında kanlar içerisinde hareketsiz yatan genci görüp, durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi.

ARKADAŞLARIYLA BULUŞMAK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞTI

İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, gencin boğazının kesilerek öldürüldüğünü belirledi. Polisler tarafından yapılan incelemede Mehmet Emin Bulut’a ait olduğu saptanan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cinayet bürosu polisleri, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktığını öğrendikleri Mehmet Emin Bulut’un öldüren kişi ya da kişilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

17 yaşındaki genç, boğazı kesilip yol kenarına atıldı

17 yaşındaki genç, boğazı kesilip yol kenarına atıldı

17 yaşındaki genç, boğazı kesilip yol kenarına atıldı

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