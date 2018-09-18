17 yaşındaki kızın yanağını ısıran adama 3 yıl hapis

PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları sonrası barış mesajlarının hakim olmaya başladığı Kore Yarımadası, tarihe geçecek bir zirveye daha ev sahipliği yapıyor. Güney Kore Devlet Başkanı, Kuzey'e gitti.

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Başkent için Şimdi Kazanç Vakti!

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