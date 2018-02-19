2017 yılında en çok kazanan Türk yazarlar

Ekonomi ve iş yaşamı dergisi Forbes, 2017 yılının en çok kazanan yazarlarını açıkladı. 20 ismin yer aldığı listede, okurların severek okuduğu Türkiye ve dünya çapında usta kalemlerden isimler var.

Kitapları çok satan yazarlardan Orhan Pamuk, Elif Şafak, Ayşe Kulin, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Oğur Koşar, magazin dünyasının yakından tanıdığı Metin Hara gibi isimler listede öne çıkanlardan.

İlk sırayı Elif Şafak'ın olduğu, yazarlar arasında ikinci sırayı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Orhan Pamuk aldı. Aşk kitaplarıyla tanıdığımız Kahraman Tazeoğlu da üçüncü sırada kendine yer bulurken, polisye romanların vazgeçilmez ismi yazar Ahmet Ümit ise beşinci oldu.

Oyuncu Nejat İşler de 240 bin TL ile listenin sonunda yer aldı. İşte dünyanın önde gelen ekonomi dergisi Forbes'in en çok kazanan Türk yazarları ve yıllık kazançları...

1- ELİF ŞAFAK

Çok satanlar arasında yer alan Elif Şafak'ın kitapları 311 bin baskı adedi yaptı. Şafak böylece 1, 8 milyon TL kazançla listenin ilk sırasın yer almayı başardı.

2 - ORHAN PAMUK

Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ilk Türk yazar olan Orhan Pamuk, 1,4 milyon TL ile ikinsi sırada kendine yer buldu.

3 - KAHRAMAN TAZEOĞLU

Simru, Söz, Vazgeçtim kitaplarının yazarı Kahraman Tazeoğlu, 1,3 milyon TL ile üçüncü sırada.

4 - SİNAN YAĞMUR

Yazdığı ilahi aşk romanlarıyla kitapseverlerin beğenisini kazanan Sinan Yağmur, 1, 2 milyon TL ile dördüncü sırada.

5 - AHMET ÜMİT

İstanbul Hatırası, Kukla, Sultanı Öldürmek, Beyoğlu'nun En Güzel Abisi romanları başlıcaları olan polisiye kitaplarının usta ismi Ahmet Ümit, 1,1 milyon TL ile beşinci sırada kendine yer buldu.

6 - AYŞE KULİN

Türk Edebiyatı'nın önde gelen kadın yazarlarından olan Ayşe Kulin, 928 bin TL ile altıncı sırada.

7- AHMET BATMAN

Aşk kitaplarıyla tanınan Ahmet Batman da 853 bin TL ile listemizin yedinci sırasında.

8 - İLBER ORTAYLI

Türkiye'de tarihi sevdiren tarihçi olarak bilinen Prof. Dr. İlber Ortaylı da 756 bin TL gelirle sekinci sırada bulunuyor.

9 - SONER YALÇIN

Gazeteci yazar Soner Yalçın 607,5 bin TL kazançla dokuzuncu sırada.

10 - AZRA KOHEN

Fi, Pi, Çi üçlme kitaplarıyla çok satanlar listesinde yer alan Azra Kohen, 572,4 bin TL ile onuncu sırada kendine yer buldu.

11 - CANAN TAN

Piraye, Yüreğim Seni Çok Sevdi çok beğenilen romanlara imza atan Canan Tan, 549 bin TL net kazanç elde etti.

12 - HASAN ALİ TOPTAŞ





Edebiyatımızın usta kalemi Hasan Ali Toptaş, 442 bin TL ile listenin on ikinci sırasında.

13 - UĞUR KOŞAR

Bana Allah Yeter, Rabbin İçin Sabret, Beş Rahmet Kapısı çok satan kitaplarının yazarı Uğur Koşar 429,5 bin TL ile listenin on üçüncü sırasında.

14 - TALHA UĞURLUEL

Son zamanların çok okunan yazarlardan olan Talha Uğurluel, 405 bin TL ile on dördüncü sırada.

15 - METİN HARA

Fizyoterapist yazar Metin Hara da 369 bin TL ile kendine on beşinci sırada yer buldu.

16 - CANAN KARATAY

Beslenme uzmanı Prof. DR. Canan Karatay 334 bin TL kazançla on altıncı sırada bulundu.

17 - AHMET ŞİMŞİRGİL

Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, 331 bin TL gelirle kendine on yedinci sırada yer buldu.

18 - ADEM GÜNEŞ

Kişisel gelişim kitaplarıyla tanıdığımız Adem Güneş, 306 bin TL ile on listenin on dokuzuncu sırasında yer aldı.

19 - NAZAN BEKİROĞLU

Kitapları çok satan yazarlar arasında yer alan akademisyen Nazan Bekiroğlu 304 bin TL ile on dokuzuncı sırada yer aldı.

20 - NEJAT İŞLER

Oyuncu Nejat İşler'in Gerçek Hesap Bu kitabı çok satmıştı. Ünlü oyuncu 240 bin TL ile en çok kazanan yazarlar listesinde yirminci sırada bulunuyor.

Ergül Tosun

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