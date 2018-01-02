17 yıllık öğretmenin diploması sahte çıktı

Şehir hayatının kargaşasından çıkıp, tertemiz bir havaya hepimizin ihtiyacı var. Sapanca, içinde barındırdığı güzelliklerle herkesi buraya davet ediyor.

Suudi Arabistan'ın yeni yıl ile beraber ilk defa katma değer vergisi (KDV) getirmesi, ülkede Twitter'da ender görülen bir tepkiye yol açtı.

Güney Kore Mali Gözetim Servisi’nin, ülke genelinde kripto para piyasalarına yapılan yatırımları gösterirken, Güney Kore genelinde 2016 yılına göre yılında kripto paralarda artış olduğu belirtildi.

Hakkari'de polis ekipleri yol kontrolünde çok sayıda kaçak sigara, çay ve akaryakıt ele geçirdi.

1 Nevzat Çiçek: Şah ailesi de ABD'den İran'a müdahil oldu Gazeteci Nevzat Çiçek, İran'da yaşanan olaylarla ilgili devrik Şah Pehlevi'nin ardıllarının protestolara, sosyal medyayı da kullanarak destek verdiğini söyledi.

2 ABD destekli İranlı göstericilerden İslam karşıtı slogan Amerika ve İsrail tarafından açık bir şekilde destek alan göstericiler, İslam karşıtı sloganlar atmaya başladı.

3 İran'daki ayaklanma uluslararası siyaseti ayağa kaldırdı İran'da meydana gelen olaylar her ne kadar yerel siyaseti etkilese de, dış politika da teyakkuz halinde. İran'da yaşanan olaylara Rusya, ABD, Almanya, Türkiye ve İsrail'den farklı tepkiler yükseldi.

4 Yine Almanya yine taciz Almanya'da bir yeni yıl klasiği haline gelen taciz olayları, yine meydana geldi. Taciz olaylarına karşı alınan önlemlere rağmen 19 kişinin tacize uğradığı belirtildi.

5 Suudi Arabistan'da benzine zam, istasyonları mühürletti Suudi Arabistan'da bir gecede iki katına çıkan benzinin litre bazındaki satış fiyatı, benzincilerin krizi fırsata çevirme çalışmalarına neden oldu.

6 İran'da bilanço artıyor Perşembe günü meydana gelen ayaklanmaların 6. gününe girilirken, ülke daha büyük bir kaosa doğru sürükleniyor. Ölü sayısı 29'a yükselirken gözaltıların sayısı 500'ü aştı.