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17 yıllık öğretmenin diploması sahte çıktı

Yozgat'ta çeşitli okullarda 17 yıldır edebiyat öğretmenliği yapan Bülent G.'nin diplomasının sahte olduğu belirlendi.

DHA | 02.01.2018 - 16:57..
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Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, Şehit Fuhat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi’nde 3 yıldır edebiyat öğretmenliği yapan evli ve 3 çocuk babası Bülent G.'nin diplomasının sahte olduğunu tespit etti.

GÖREVDEN ALINDI

Eğitim fakültesi 4’üncü sınıfından ayrıldığı saptanan Bülent G., görevden alındı. Bakanlık, Bülent G. hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

AİLESİNE SÖYLEMEMİŞ

Yozgat Anadolu Öğretmen Lisesi’nin da aralarında bulunduğu kentteki seçkin okullarda 17 yıldır öğretmenlik yapan B.G.’nin, okulunu bitirmediğini ailesine dahi söylemediği ortaya çıktı.

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