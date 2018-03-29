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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır diyorum." sözleri nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Haber Merkezi | 29.03.2018 - 11:42..
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Salı günü gerçekleştirilen partisinin grup toplantısındaki konuşmasında OHAL ve FETÖ ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

"FETÖ'NÜN BİR NUMARALI SİYASİ AYAĞI..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Askeriyedeki FETÖ'cüleri temizledik, milli eğitimdeki FETÖ'cüleri temizledik, yargıdaki FETÖ'cüleri de temizledik, o zaman OHAL niye var? FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmamak için OHAL'i sürdürüyorlar.  Buradan ilk kez FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır diyorum." sözlerini sarf eden Kılıçdaroğlu'na, daha önce açtığı tazminat davalarına bir yenisini daha ekleyerek, 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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