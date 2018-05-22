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171. yaşında Şair Eşref’e saygıyla

Türk Edebiyatı’nın Hiciv Ustası Şair Eşref, bugün 171 yaşında… Saygı ve sevgi ile anıyoruz…

Özel Haber | 22.05.2018 - 16:43..
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171. yaşında Şair Eşref’e saygıyla

şair eşref

Hicviyelerini daha çok gazel, kaside, muhammes ve özellikle kıtalar biçiminde veren Şair Eşref, bu konuda ustalaşarak Türk Edebiyatı’nın özel isimlerinden biri oldu. Biz de bu özel ismi, 171. Yaş gününde saygı ile anıyoruz…

ŞAİR EŞREF HAKKINDA

- İlköğrenimini Gelenbe’de tamamlayan, Manisa’da Hatuniye Medresesi’nde Arapça ve Farsça eğitimi aldı.

*

- Matematik ve tarihi özel öğretmenlerden öğrendi.

*

- Memurluk hayatı, 1870’te, Manisa Vilayeti Tahrihat Kalemi’nde başladı.

171. yaşında Şair Eşref’e saygıyla

Kaymakamlık yaptığı süreçte, doğu illerinde bulunduğu sırada Ermenice konuşmayı ve Fransızca okumayı öğrendi.

*

- Gördes Kaymakamlığı görevi sırasında gördüklerini şiirleriyle hicvetti. Bu sırada gizli bir cemiyet kurduğu iddialarıyla suçlandı ve bir yıl hapse çarptırıldı.

*

- Tekrar hapse girme kaygısından dolayı 1903’te Mısır’a kaçtı. Bir süre Fransa, İsviçre ve Kıbrıs’ta yaşadı.

171. yaşında Şair Eşref’e saygıyla

- Tekrar Mısır’a döndü ve “Curcuna” isimli mizah dergisinde yazdı.

*

- 1904 – 1908 yılları arasında “Deccal (1904-1907, Kahire)”, “İstimdad (1905, Mısır)”, “Şah ve Padişah (1906, Kahire)”, “Hasbihal yahut Eşref ve Kemal (1908)” ve “İran’da Yangın Var (1908, İstanbul)” adını verdiği altı eser yayımladı.

*

- II. Meşrutiyet’in ilanından sonra yurda döndü. İzmir’de “Edeb Yahu”, İstanbul’da “Eşref” adlı mizah dergilerinde başyazarlık yaptı.

171. yaşında Şair Eşref’e saygıyla

- 1909’da memurluktan emekliye ayrıldı ve ömrünün geri kalanını geçirmek için Kırkağaç’a yerleşti.

*

- Şair Eşref’in hicivleri, Divan Şiiri geleneğinin uzantısı olarak kabul gördü. Şekil bakımından Namık Kemal ve Ziya Paşa’nın şiirleri ile benzerlik gösteriyordu.

*

- Onun hicve getirdiği yenilik, içerik bakımından oldu. Gazel, kaside, mesnevi ve kıt’a nazım biçimlerini kullandı.

171. yaşında Şair Eşref’e saygıyla

- Daha çok toplumsal konuları ele aldığı eserlerinde ölçü olarak, aruz ölçüsünü kullandı. Hece ölçüsüyle bir tek dörtlük yazdı.

*

- 22 Mayıs 1922’de hayata gözlerini kapadı.

Damla Karakuş

[email protected]

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