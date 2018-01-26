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175 bin yıllık çene kemiği bulundu

Bilim adamları, Afrika'nın dışında şimdiye kadarki en eski modern insan kalıntılarını keşfetti.

AA | 26.01.2018 - 16:53..
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"Science" dergisinde yayımlanan çalışmada, İsrail’in Karmel Dağı’ndaki Misliya Mağarası’nda birkaç dişi yerinde olan bir üst çene kemiği fosili bulunduğu bildirildi.

3 BOYUTLU MODELLEMEYLE KARŞILAŞTIRMA

İsrail'in Tel Aviv Üniversitesinden ve ABD'nin Binghamton Üniversitesinden araştırmacılar, mikroCT taramaları ve 3 boyutlu sanal modellere dayanarak fosil kalıntılarını analiz etti ve bunları Afrika, Avrupa ve Asya’daki diğer benzer fosillerle karşılaştırdı.

175 bin yıllık çene kemiği bulundu

175 BİN İLA 200 BİN YIL ÖNCEYE AİT

Çalışma, arkeolojik kalıntılara uygulanan çeşitli tarihleme tekniklerinin ve fosilin, çene kemiğinin 175 bin ila 200 bin yıl öncesine ait olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, buna göre modern insanların Afrika’dan ayrıldığı tarihin en az 50 bin yıl daha geriye gittiğini ifade etti.

"AFRİKA'DAN ÇOK DAHA ÖNCE GÖÇ EDİLMİŞ"

Binghamton Üniversitesinden antropoloji profesörü Rolf Quam, “Bulgular, atalarımızın Afrika’dan, sandığımızdan çok daha önce göç ettiğinin en açık delilini oluşturuyor. Bu aynı zamanda, modern insanların potansiyel olarak diğer arkaik insan gruplarıyla daha uzun bir zaman sürecinde buluşarak karşılıklı etkileşime geçtiği anlamına geliyor." dedi.

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