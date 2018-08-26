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Şehit uzman çavuş memleketine uğurlandı

Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş, Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu.

İHA | 26.08.2018 - 13:39..
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Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş’in naaşı Malatya’da düzenlenen askeri törenin ardından memleketine uğurlandı.

Şehit uzman çavuş memleketine uğurlandı

Bingöl’den otopsi işlemleri için Malatya’ya getirilen şehidin naaşı, burada Kara Hava Alayı Tulga Kışlası’nda düzenlenen tören ile memleketi Gaziantep’e gönderildi. Törene Malatya Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit ile askeri yetkililer ve kurum amirleri katıldı.

Şehit uzman çavuş memleketine uğurlandı

Törende saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişi okundu. Daha sonra okunan duaların ardından şehidin Türk Bayrağına sarılı naaşı tören mangasının omuzlarında helikoptere taşındı.

BABASI: ŞEHİTLİK BANA NASİP OLMADI

Şehidin emekli güvenlik korucusu olan babası Musa Ateş, şehitliğin kendisine değil, oğluna nasip olduğunu belirterek, "Keşke bana da nasip olsaydı" dedi.

Şehit uzman çavuş memleketine uğurlandı

Şehit uzman çavuş memleketine uğurlandı

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