18-45 yaş arasındaki Suriyeliler askere alınsın kampanyası

Şu ana kadar 260 bine ulaşan imza sayısı, 300 bine ulaştığında imzalar Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı'na verilecek.

Suriyeli erkeklerin ülkelerine dönmesi gerektiği vurgulanan kampanyanın yazısında şu ifadeler kullanıldı:

"SURİYELİLERİ TSK EĞİTEBİLİR"

Askeri temel eğitim, Genelkurmay Başkanlığımız önderliğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde, özellikle Türkiye’nin güneyinde, Suriye sınırına yakın, bu iş için ayrılan kışlalarda veya ayrıca kurulacak merkezlerde rahatlıkla gerçekleştirilebilir. Türkiye, mültecilere harcayacağı bütçenin bir kısmını, bu askerlerin eğitim, donatım ve lojistik desteklerine harcamalıdır. Bu askerlerin tedavi ve diğer masrafları, mültecilerin Avrupa’ya gelmesinden endişe duyan AB ülkelerince, AB fonlarıyla karşılanmalıdır.

"YENİ SURİYE'NİN ASKER VE POLİSİ OLURLAR

Kendi ülkelerinin bağımsızlığına katkı sağlayan bu Suriyeli “askerler”, Afganistan’da olduğu gibi, yeni kurulacak Suriye Cumhuriyeti’nin ordusunu ve polis teşkilatını oluşturacak, gelecekte eğitmen sıfatıyla yeni nesil askerler ve polisler yetiştireceklerdir. Kamuoyuna ve Genelkurmay Başkanlığımıza saygılarımla arz ederim”