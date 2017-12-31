1 Balıkesir'de deprem Merkezüssü Balıkesir Erdek olan olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

2 Milli Piyango 2018 yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Yılbaşı özel çekilişi"nde amorti ve yüz bin liranın üzerindeki ikramiyelerin çekilişine geçildi.

3 BM Genel Sekreteri Guterres'ten 2018 uyarısı Guterres, dünyayı, barıştan daha fazla uzaklaşıldığı ve 2018'de daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalınacağı konusunda uyararak birlik çağrısı yaptı.

4 Başbakan Yıldırım'dan dağ komando okuluna ziyaret Başbakan Binali Yıldırım, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nı ziyaret etti.

5 İstiklal Caddesi'nde taciz gözaltısı İstiklal Caddesi'nde yılbaşına saatler kala hıncahınç bir kalabalık var. Kutlamalar devam ederken 1 kişi tacizden dolayı gözaltına alındı.

6 WhatsApp'ta bağlantı sorunu Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta bağlantı sorunu yaşanıyor