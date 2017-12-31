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Balıkesir'de deprem
Merkezüssü Balıkesir Erdek olan olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
DHA | 31.12.2017 - 23:26..
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Saat 23:12'de merkezüssü
Balıkesir
Erdek olan olan 4.0 büyüklüğünde
deprem
kaydedildi.
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