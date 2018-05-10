Kanser tedavisinde kullanılan 18 ilaç ücretsiz olacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'ni değiştirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, akciğer kanseri, multiple skleroz, ankilozan spondolit ve uyku apnesi gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, ödeme listesine alındı.
İLAÇ SAYISI 100'E ULAŞTI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2017 yılının ikinci yarısından itibaren ödeme listesine alınan ilaç sayısının 100'e ulaştığını söyledi.
Bu ilaçların önemli bir bölümünün yurt dışından temin edildiği belirtildi.