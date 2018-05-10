Kanser tedavisinde kullanılan 18 ilaç ücretsiz olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'un tarihi, sosyal ve kültürel birikiminin tüm yönleriyle ele alınacağı İstanbul Kültür Çalıştayı'nı 11-12 Mayıs'ta düzenleyecek.

Türkiye'nin 2018 turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan birinci çeyrekte, 2017 yılının aynı aylarına göre yüzde 31,3 arttı.

12 yaşındaki kız cinsel istismara uğradı ama ailesi şikayetçi olmadı. Mahkeme sanığın tutukluluğunu devam ettirerek 21 yıl hapis verdi.

SGK, akciğer kanseri başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 18 ilacı geri ödeme listesine aldı.

YÖK, Fransız Dili ve Edebiyatı ve Fransızca öğretmenliğine bundan sonra öğrenci alınmayacağını duyurdu. YÖK'ün yazılı açıklamasında belirtilmese de olayın perde arkasında skandal bildiri var.

1 Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la gerçekleştirdiği görüşmeye değindi.

2 Alman medyası 24 Haziran sürecini takipte Ülkede yayın yapan Focus dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerini kolaylıkla kazanabileceğini yazdı.

3 Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı Şarkılarının sadece kendisini temsil ettiğini ifade eden Yıldız Tilbe, sosyal medyada bazı kullanıcıların hedefi oldu.

4 Fetullah Gülen'in avukatından darbe girişimi itirafı Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Orhan Erdemli, 2010 yılındaki şike kumpasını ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini FETÖ'nün yaptığını itiraf etti.

5 Kırmızı halıda talihsiz düşüş Bu yıl 71'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde, kırmızı halı yürüyüşüne bir konuğun düşüşü damga vurdu.

6 Vergi borçları için yeni kanun tasarısı Vergi ve diğer bazı borçların yeniden yapılandırılması yönündeki kanun tasarısında, yeni kararlar alındı. 2015 ve öncesindeki GSS borcu 200 TL'yi geçmediyse, tahsilinden vazgeçildi.