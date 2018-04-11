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18 kişi FETÖ'den tutuklandı

FETÖ'nün devlet yapılanmasına yönelik Aydın'da yürütülen soruşturmasında 18 kişi tutuklandı.

DHA | 11.04.2018 - 01:54..
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TSK içerisindeki kripto FETÖ'cülere yönelik Aydın'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 kişinin 18'i tutuklandı. 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

31 ŞÜPHELİDEN 27'Sİ GÖZALTINA ALINDI

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Aydın merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin belirlenen adreslere geçen 28 Mart'ta yaptığı eş zamanlı baskınlarda hakkında yakalama kararı bulunan 31 şüpheliden 27'si gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüphelinin ise yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor

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