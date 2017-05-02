taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.356
USD
3,5256
EURO
3,8535
ALTIN
142,45
PETR
50,3600

18 milletvekiline ait 20 dokunulmazlık dosyası Meclis'te

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu milletvekillerine ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına gönderildi.

02.05.2017 - 22:52
  1. Haberler
  2. Politika

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra; HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, AK Parti Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk, HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, CHP Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi.

Fezlekelerin 1'i AK Parti, 7'si CHP, 12'si HDP milletvekillerine ait.

Gelen dokunulmazlık dosyalarında, Taşdemir ile Demirel'in ikişer fezlekesi bulunuyor.

Son gelen 20 fezleke ile birlikte Meclise gelen dosya sayısı 65'e ulaştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül üyelik törenine katılmadı

Abdullah Gül üyelik törenine katılmadı

219
Genç hemşire silikon faciası yaşadı

Genç hemşire silikon faciası yaşadı

432
Liverpool Emre'nin nefis röveşata golüyle kazandı - İZLE

Liverpool Emre'nin nefis röveşata golüyle kazandı - İZLE

36
Erdoğan'ın AK Parti'ye dönüşü

Erdoğan'ın AK Parti'ye dönüşü

178
Arınç, AK Parti Genel Merkezi'ne gitmedi

Arınç, AK Parti Genel Merkezi'ne gitmedi

87
Zaman gazetesi muhabiri Ayşenur Parıldak tutuklandı

Zaman gazetesi muhabiri Ayşenur Parıldak tutuklandı

249
PKK'nın elindeki Afrin'de Rus varlığı

PKK'nın elindeki Afrin'de Rus varlığı

199
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM