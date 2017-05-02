18 milletvekiline ait 20 dokunulmazlık dosyası Meclis'te

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra; HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, AK Parti Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk, HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, CHP Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi.
Fezlekelerin 1'i AK Parti, 7'si CHP, 12'si HDP milletvekillerine ait.
Gelen dokunulmazlık dosyalarında, Taşdemir ile Demirel'in ikişer fezlekesi bulunuyor.
Son gelen 20 fezleke ile birlikte Meclise gelen dosya sayısı 65'e ulaştı.