taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2038
Euro
7.3075
Altın
1199.186
Borsa
98242.63
Gram Altın
239.557

1,8 milyon liralık kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kolombiya’dan Zonguldak’a gelen geminin akaryakıt tankerinde 415 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İHA | 24.09.2018 - 13:05..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı gemi arama ekibi, Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen Singapur bayraklı bir dökme yük gemisi riskli bulunarak takibe aldı.

TÜRK KARASULARINA GİRMESİ BEKLENDİ

Geminin açık denizden Türk karasularına girişine kadar izleme yapıldı. İzleme sonrası, Zonguldak Eren Enerji Limanı kömür rıhtımına yanaşan gemi gözlem altında tutularak gemi görevlilerinin verdiği beyanlar incelendi.

Yapılan detaylı aramalar sonunda geminin yakıt tanklarında Türkiye’ye kaçak yolla sokulmaya çalışılan beyan harici akaryakıt olduğu tespit edildi. Geminin yakıt tanklarında yapılan ölçümlerde beyan harici 356 bin litre fuel-oil ile 59 bin litre dizel-oil olmak üzere 415 bin litre akaryakıt ele geçirildi. Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla el konulan toplam 415 bin litre akaryakıtın gümrüklenmiş değerinin 1,8 milyon lira olduğu tespit edildi.

1,8 milyon liralık kaçak akaryakıt ele geçirildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Otomotilde ÖTV düzenlemesi

Otomotilde ÖTV düzenlemesi

220
Trump: Ruhani ile görüşürüm

Trump: Ruhani ile görüşürüm

38
FETÖ'cü Hakan Şükür'ün Türkiye'ye dönme hayali

FETÖ'cü Hakan Şükür'ün Türkiye'ye dönme hayali

130
Para cezası alan muhtar polislere hakaret etti

Para cezası alan muhtar polislere hakaret etti

130
Erdoğan'dan ABD'de açıklamalar

Erdoğan'dan ABD'de açıklamalar

48
ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları

156
Erdoğan, Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali verdi

Erdoğan, Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali verdi

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM