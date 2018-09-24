1,8 milyon liralık kaçak akaryakıt ele geçirildi

Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı gemi arama ekibi, Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen Singapur bayraklı bir dökme yük gemisi riskli bulunarak takibe aldı.

TÜRK KARASULARINA GİRMESİ BEKLENDİ

Geminin açık denizden Türk karasularına girişine kadar izleme yapıldı. İzleme sonrası, Zonguldak Eren Enerji Limanı kömür rıhtımına yanaşan gemi gözlem altında tutularak gemi görevlilerinin verdiği beyanlar incelendi.

Yapılan detaylı aramalar sonunda geminin yakıt tanklarında Türkiye’ye kaçak yolla sokulmaya çalışılan beyan harici akaryakıt olduğu tespit edildi. Geminin yakıt tanklarında yapılan ölçümlerde beyan harici 356 bin litre fuel-oil ile 59 bin litre dizel-oil olmak üzere 415 bin litre akaryakıt ele geçirildi. Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla el konulan toplam 415 bin litre akaryakıtın gümrüklenmiş değerinin 1,8 milyon lira olduğu tespit edildi.