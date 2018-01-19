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18 milyon öğrenci bugün yarıyıl tatiline başlıyor

Karnelerini alan öğrenciler tatile başlamanın sevincini yaşıyor.

AA | 19.01.2018 - 10:04..
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18 milyon öğrenci bugün yarıyıl tatiline başlıyor

Okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve ortaöğretimdeki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yarıyıl tatiline başlayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

18 milyon öğrenci bugün yarıyıl tatiline başlıyor



Edirne'de de karne alan öğrenciler sevinç yaşadı.

18 milyon öğrenci bugün yarıyıl tatiline başlıyor

ŞEHİT NECMETTİN ÖĞRETMENİN OKULUNDA HÜZÜN VAR

Gümüşhane'deki ailesini ziyarete giderken Tunceli'de yol kesen PKK'lı teröristlerce aracı yakılıp, kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın son görev yaptığı ve isminin yaşatıldığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki okulun öğrencileri karne gününde hüzün yaşadı.

18 milyon öğrenci bugün yarıyıl tatiline başlıyor

FOTOĞRAFINI ÖPTÜLER

60 kilometre uzaklıkta bulunan Çiftçibaşı Mahallesinde bulunan Necmettin Yılmaz İlkokulunda okuyan şehit öğretmenin öğrencileri, geçen yıl karne dağıttıktan sonra ayrılan öğretmenlerinin şehit edilmesinin ardından ilk kez karne aldı.

Hüznün hakim olduğu sınıfta öğretmenlerinden karnelerini alan öğrenciler, masada duran şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın fotoğrafını öptü. Şehit öğretmenlerini çok özlediğini belirten öğrenciler, "Geçen yıl karnelerimizi Necmettin öğretmen dağıttı, biz onu çok seviyorduk ve çok özledik" dedi.

18 milyon öğrenci bugün yarıyıl tatiline başlıyor

"BU YIL KARNELERİ DAĞITAMADI"

Öğrencilerinin şehit öğretmenlerini unutmadığını belirten sınıf öğretmeni Ali Canpolat ise "Geçen yıl son karneleri şehit öğretmenimiz dağıtmıştı ama maalesef bu yıl dağıtamadı. Bu dönem karneleri ben dağıttım. Keşke bu üzücü olay yaşanmasıydı. Buradan tüm şehit ailelerine başsağlığı diliyorum, şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Bugün hüzünlü bir karne günü yaşıyoruz" diye konuştu.

Öğretmenleri, karnelerini dağıttığı öğrencilerine yarıyıl tatilinde okumaları için hikaye kitabı hediye etti.

18 milyon öğrenci bugün yarıyıl tatiline başlıyor


GÜMÜŞHANE'DE SIĞINMACI ÇOCUKLAR KARNE ALDI

Ülkelerindeki savaş ve yoksulluk nedeniyle çeşitli zaman dilimlerinde Gümüşhane’ye gelen 7 ülkeden 76 mülteci ve sığınmacı öğrenci, il genelindeki 20 bin öğrenci gibi karnesini alarak ara tatile başladı.

Çoğunluğu Afganistan’dan olmak üzere çeşitli sebeplerle Pakistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Irak ve Suriye’den aileleriyle birlikte mülteci ve sığınmacı olarak geldikleri Gümüşhane’de normal hayatlarına devam eden öğrenciler, okulda Türkçe öğreniyor, diğer öğrencilerle birlikte tüm dersleri görüyor.

18 milyon öğrenci bugün yarıyıl tatiline başlıyor

18 milyon öğrenci bugün yarıyıl tatiline başlıyor

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