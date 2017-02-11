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18 perukla 13 milyonluk vurgun

Taktığı peruklarla kılık değiştirererk yüzlerce kişiyi ponzi adı verilen yöntemle dolandırarak 13 milyon TL’lik vurgun yapan kadın yakalandı

11.02.2017 - 13:35
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Bursa, İzmir ve İstanbul illerinde çok sayıda vatandaş dolandırıldı.

Polisin uzun soluklu takibi neticesinde, yüzlerce kişiden şu ana kadar tespit edilen toplam 13 milyon TL’lik vurgun yaptığı iddia edilen A.M. isimli kadın dolandırıcı yakalandı.

18 PERUKLA YAKALANDI

Bursa ve civar illerde yüzlerce mağduru “ponzi yöntemi” ile dolandırdığı iddia edilen A.M, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gözaltına alındı. Üzerinde sahte kimlik ve ehliyet, aracın içerisinde 18 adet peruk, döviz ile bir miktar Türk parası ele geçirildi.

18 perukla 13 milyonluk vurgun

Dolandırıcılık, sahtecilik ve rüşvet suçlarından da aranan A.M’nin, tanınmamak için her olayda farklı peruk taktığı ortaya çıktı.

PONZİ YÖNTEMİ

Ortalamanın üzerinde getiri sağlayan bir alana yatırım, bir işe ortak olma veya beraber iş kurma, iş imkanı ya da yardım toplama bahanesi ile kişilerden para toplama yönetimi olarak bilinen "ponzi"yi kullanan dolandırıcılar, sosyo-kültürel durumuna göre değişen senaryolarla mağdurun gönüllü olarak parasını getirip şüpheliye teslim etmesini sağlıyor. Mesela ülkedeki faiz oranı yüzde 3 ise, ponzi oynayan kişi, yatırımcılara yüzde 10 ve daha üzerinde faiz teklif ederek, kazanma hırsına kapılan kurbanlarını bu sayede tuzağa düşürüyor.

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