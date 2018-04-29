Gençliğe duyulan güveni gördüğünü belirten 18 yaşındaki Sülkü, bu konuda ellerini taşın altına koymak ve sorumluluk almak istediği söyledi. Mardin'de Mehmet Edip Fatma Yüksel Anadolu Lisesi'nde okuyan Sülkü, hazırladığı evraklarını AK Parti Mardin İl Başkanlığı'na teslim etti.





GENÇLERE ÖRNEK OLMAK İSTİYOR

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi, bölgesel ve küresel iddialarını gerçekleştirebilmesinin etkin ve güçlü iktidar yapılarını gerektirdiğini ifade den Sülkü, şöyle dedi:

"Çanakkale'de tarih yazan bir gençliğin bugünkü mirasçılarıyız. Allah nasip eder de Meclise Mardin milletvekili olarak girersem öncelikli meselem milli ve manevi değerler çerçevesinde vatanıma, milletime ciddi manada özverili şekilde hizmet etmek olacaktır. Çalışmalarım sırasında gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımı noktasında genç kardeşlerime örnek teşkil edebilirsem bu benim için en büyük kazanım bu olacaktır."

18 yaşındaki Asuman Sülkü milletvekili aday adayı oldu VİDEO



CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR ETTİ

24 Haziran sonrası süreçte ülke gençlerin fikrine, emeğine ve katkısına daha çok ihtiyaç duyulacağı inancını taşıdığını aktaran Sülkü, "Cumhurbaşkanımıza bu yeniliği yaparak gençlerin önünü açtığı için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın çağrısına cevap verdiğim için bunu Mardin'den yaptığım için çok gururluyum." dedi.