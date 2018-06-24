18 yaşındaki Edanur'un ilk oyu geçersiz

Ortahisar ilçesine bağlı Gülbahar Hatun Mahallesi'nde oturan ve 12 gün sonra 18 yaşını dolduracak Edanur Bayram'ın adresine seçmen bilgi kağıdı geldi.

OYU GEÇERSİZ SAYILINCA, AĞLADI

Trabzon Fen Lisesi'ndeki 2075 No’lu sandığa giden Bayram, seçmen bilgi kağıdını görevliye verince kabine yönlendirildi. Oyunu kullanan Bayram, pusulanın içinde olduğu zarfı sandığa attı. Bu sırada görevliler, oy kullanan kızın adını seçmen listesinde bulamadı. Görevliler, genç kıza, sayım sırasında sandıktan kurayla çekilecek bir zarfı açmadan oyu geçersiz sayacaklarını söyledi. Edanur Bayram ise oy kullandığı sandıktan bir oyun iptal edileceğini öğrenince gözyaşlarını tutamadı.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Edanur Bayram, 18 yaşına girmesine sayılı günler kaldığını belirterek, adresine seçmen bilgi kağıdı geldiğini söyledi. Bayram, "Ben de bu kağıtla sandığa giderek, oyumu kullandım. Zarfı sandığa attım. Sonra imza atmak için görevliler, listede ismimi aradı; ancak bulamadı. Sandık görevlileri tutanak tutacağını söyledi. Sayım sırasında bir zarfın rastgele çekilerek, oyun iptal edileceği söylendi. Bu haksızlık. Belki benim oy verdiğim partinin zarfı değil, başka bir partinin oyu iptal edilecek. Bu benim ilk oyumdu, geçersiz olduğu için çok üzgünüm" dedi.

Öte yandan Trabzon İl Seçim Kurulu görevlileri, fazla oy kullanılması durumunda sandık başkanının, sandıktan bir oyu kurayla çekerek, iptal etme hakkı olduğunu söyledi.