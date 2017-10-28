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18 yaşındaki kız: Ailem beni seks işçisi yapmak istedi

18 yaşındaki N.G., açılan davada anne ve babasının kendisini seks işçisi olarak çalıştırmak istediğini öne sürdü.

28.10.2017 - 10:34
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Antalya'da, geçen mayıs ayında polise sığınan N.G., İzmir'deki annesi 37 yaşındaki Songül G.'nin fuhuş yaptığını, babası 44 yaşındaki Faruk G.'nin ise, organize kadın ticareti yaptığını ileri sürdü.

İzmir'de oturduklarını belirten N.G., annesinin geçen yıl temmuz ayında kendisini, "Sana her konuda yardımcı olacak" diyerek Antalya'da oturan V.A.'nın yanına gönderdiğini söyledi. Bu kişinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, para karşılığında başka erkeklere pazarlamaya çalıştığını iddia eden N.G., şikayetçi oldu.

18 yaşındaki kız: Ailem beni seks işçisi yapmak istedi

YANINA GÖNDERDİKLERİ ADAM TUTUKLANDI

N.G.'nin ifadesi ve şikayeti üzerine V.A., geçen 30 Mayıs'ta gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan şüpheli hakkında 'çocuğun cinsel istismarı', 'hürriyetten cinsel amaçlı yoksun bırakmak' ve 'çocuğu fuhuşa teşvik etme' suçlarından toplam 28 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. N.G. ise devlet korumasına alındı.

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına mağdur N.G. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, dosyada şikayetçi sıfatıyla yer alan baba Faruk G. katılmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yanı sıra davaya bazı kadın dernekleri de müdahil oldu. Duruşmaya getirilen tutuklu sanık V.A., mağdur N.G.'nin isteği üzerine salon dışına çıkarıldı.

6-7 YAŞINDAYKEN TACİZLER BAŞLADI

Mahkeme başkanına 30 sayfalık yeni savunmasını sunan N.G., Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde otururken, 6- 7 yaşındayken tacizlerin başladığını söyledi. 12 yaşına geldikten sonra çevresindeki insanların zorla uyuşturucu ve alkol kullandırdığını söyleyen N.G., şunları anlattı:

"Kadın ve çocuklara yapılan şiddet ve tecavüzlere defalarca tanıklık ettim. Ben de şiddete maruz kaldım. Hatta birçok kez intihar girişiminde bulundum. Polise başvurdum, ancak sonuç alamadım."

FUHUŞ ÇETESİNİN LİDERİNİN YEĞENİYLE NİŞANLANDIRILDI

Fuhuş çetesinin lideri N.A'nın yeğeniyle 15 yaşında nişanlandırıldığını anlatan N.G., "Nişanlandığım H.A. ile dini nikah kıyıldı. Ancak, bu nikah kısa sürdü. Bu kez çete üyelerinden O.C.'nin yönlendirmesiyle H.B. ile 15 gün nişanlı kaldım. Amaçları; bekaretimi bozup beni fuhşa zorlamaktı" dedi.

15 yaşındayken alt komşusu C.Ç'nin kendisini Elbistan'da bir bağ evine götürüp tecavüz ettiğini, buna karşılık C.Ç.'nin bu işi yaptıranlarından para aldığını belirten N.G., idialarını şöyle sürdürdü:

"SEKS İŞÇİLİĞİNİN NASIL YAPILDIĞINI ÖĞRETMEYE ÇALIŞTILAR"

"Sonrasında daha önce dini nikahlı eşim olan H.A.'nın tecavüzüne uğradım. Ardından, arkadaş çevremde bulunan F.U. ve C.Ç.'nin tecavüzleri sürdü. Babamın tanıdığı İ.Ş.'nin taciz ve tecavüz girişimleri oldu. Ardından İzmir'e gittik. Orada da annem Songül G.'den seks işçisi olmam yönünde baskı gördüm. Bir süre sonra babamın yönlendirmesiyle çalıştığım otelde seks işçiliğinin nasıl yapıldığını öğretmeye çalıştılar. Babamın akrabası olan R.G.'nin tacizine uğradım. S.G. ve R.G. grup seks teklifinde bulundu. Ben o ortamdan ayrıldım".

Mahkeme başkanı sanık V.A.'nın tutukluluğunun devamına hükmederken, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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