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18. yüzyıla ait Rus savaş gemisi kalıntıları sergilendi

Rus savaş gemisi olduğu değerlendirilen batıktan çıkarılan 2,5 ton ağırlığındaki top ve mutfak malzemeleri Didim'de sergilendi.

AA | 23.10.2018 - 15:47..
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Aydın Didim açıklarında, 18. yüzyıla ait Rus savaş gemisi olduğu değerlendirilen batıktan çıkarılan 2,5 ton ağırlığındaki top ve mutfak malzemeleri Didim açıklarındaki R/V TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi'nde tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar Dairesi Başkanı Melik Ayaz, yerli teknoloji olarak son derece donanımlı olan bu gemide, bakanlığın ortak uzmanlık alanını kullanarak su altı çalışmaları yaptıklarını anlattı.

18. yüzyıla ait Rus savaş gemisi kalıntıları sergilendi

YARDIM ALINMADI

Melik Ayaz, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Özdaş'ın bilimsel başkanlığında gerçekleştirilen çalışmanın hiçbir yabancı unsur kullanılmadan, tamamen milli teknolojinin, milli geminin, uzmanların kullanımıyla gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

18. yüzyıla ait Rus savaş gemisi kalıntıları sergilendi

"ÜLKEMİZİN ZENGİNLİKLER BİTMİYOR"

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Doktor Selma Ayaz da, "Su altı insansız aracımızla belli derinliklere herhangi bir dalgıcın inmesine gerek kalmadan çalışmaları bu ekipmanımızla yapıyoruz. Ülkemizin zenginlikleri bitmiyor. Çok önemli tarihi eserler bulacağımıza inanıyorum" dedi.

18. yüzyıla ait Rus savaş gemisi kalıntıları sergilendi

65 METREDE YAPILAN İLK ÇALIŞMA

Batığa ilk olarak robot sistemlerle daldıklarını anlatan Özdaş, "Sonra dalgıçlarla daha sonra da bu ikisini bir araya getirerek incelemelerde bulunduk. 65 metreden 10 günlük bir çalışma sonrasında çıkardık. 65 metrede yapılan ilk çalışma. Bu süreçte çok şey öğrendik. Hem robot teknolojisini bu alana uyguladık hem de dalgıçların ne gibi teknik eksikliklerinin olduğunu belirledik" dedi.

18. yüzyıla ait Rus savaş gemisi kalıntıları sergilendi

18. yüzyıla ait Rus savaş gemisi kalıntıları sergilendi

18. yüzyıla ait Rus savaş gemisi kalıntıları sergilendi


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