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Antalya'da sahte içki operasyonu

Antalya'da iki imalathane ve eğlence mekanına düzenlenen operasyonda 10 bin 471 adet kaçak ve sahte içki malzemesi ele geçirildi.

İHA | 05.04.2018 - 15:40..
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, sahte içki üretimi yaparak bu içkileri piyasaya süren şahıslara yönelik çalışma başlattı.

SAHTE İÇKİYE GEÇİT YOK

Polis, 3 aydır süren teknik ve fiziki takibin ardından sahte içkileri üretmek, pazarlamak ve gizlemek için kullandıkları iki ayrı imalathane ile bir eğlence mekanının personelinin kaldığı ikamete eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Antalya'da sahte içki operasyonu

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlarda, 236 adet dolu içki şişesi, 520 litre alkol, 2 bin 136 adet değişik marka ve ebatlarda boş içki şişesi, 3 bin 476 adet sahte bandrol, cin aroması, tekila aroması, gliserin ve sahte içki yapımında kullanılan şişe kapağı, etiket gibi toplam 10 bin 471 adet malzeme ele geçirildi.

Antalya'da sahte içki operasyonu

Ele geçirilen sahte içkilerin analiz raporlarında Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği'ne uygun olmadığı ve insan sağlığına zararlı olduğu tespit edildi.

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