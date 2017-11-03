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180 bin kişi Irak'tan göç etti

Irak ile IKBY arasındaki bağımsızlık krizinin ardından 180 bin kişiden fazla Iraklı göç etti.

03.11.2017 - 10:12
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Birleşmiş Milletler, Irak merkezi hükümeti ile Kürt yönetimi arasındaki anlaşmazlıktan dolayı çoğu Kürt olmak üzere 180,000'den fala insanın Kuzey Irak'ta yaşadıkları yerleri terk ettiğini açıkladı.

180 bin kişi Irak'tan göç etti

EN ÇOK GÖÇ KERKÜK'TEN

Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yaptığı bağımsızlık referandumuna cevap olarak Irak birlikleri, geçen ay Kerkük ve diğer bölgeleri Kürt peşmerge güçlerinin elinden almıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani Sorunlar Koordinatörlüğü'nden dün yapılan yazılı açıklamada, "2 Kasım itibarıyla hangi tarafa ait olduğu tartışmalı bölgelerde yaşayan 183,000 kişi evlerini terk etmiştir. Bunların 79,000'i Kerkük kentinde yaşayanlardan oluşuyor" denildi.

180 bin kişi Irak'tan göç etti

Açıklamada yerlerini terk edenlerin etnik ya da dinsel aidiyetlerine ilişkin bilgi verilmedi.

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