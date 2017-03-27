1800 çocuğa okulda ücretsiz

Avcılar Kaymakamlığı bünyesinde görevli klinik psikolg Melek Turan, eğitim gördüğü alandaki tedavi yöntemini öğrencilere uygulayıp olumlu sonuç alınca bunun ilçe genelinde uygulanabilmesi için proje hazırladı. İstanbul Kalkınma Ajansı'nın projeyi desteklemesi ile kısa süre içerisinde Avcılar'da belirlenen 10 ilkokulda oyun terapi merkezleri oluşturuldu, rehber öğretmenler oyun terapi eğitimine alındı.

KAYMAKAM DOĞAN: BU İÇERİKTE PROJE TÜRKİYE'DE İLK

Projenin uygulandığı okullardan biri olan Denizköşkler İlkokulu'na Milli Eğitim Müdürü Emin Engin ile giden ve çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Hulusi Doğan, "Bu içerikte proje Türkiye’de ilk kez uygulanıyor. 1800 öğrenci veya çocuğa hizmet verilecek. Çocuklarımıza yönelik çalışmalarla onları çeşitli hastalıklara karşı aşılar yaptırıyoruz. Yavrularımız ailesinden veya kendisinden kaynaklanan sorunlarla psikolojik sorunlarla da karşılaşabiliyor. Bu projemiz ile çocuklarımızın ruhsal açıdan daha sağlıklı olması hedefleniyor. 4-12 yaşında hazırlarsak her türlü psikolojik sorunları daha kolay aşabilir. Örneğin bağımlılıkla ilgili tehlikelere karşı daha dayanıklı hale gelebiliyor." dedi.





Proje koordinatörü Melek Turan, psikolojik sorunları bulunan çocukların ailelerinin 'Oyun terapi yöneltme formlarını doldurup en yakın okula vermeleri gerektiğini anlatırken, proje ile ilgili şöyle dedi:



"Projeye 4-12 yaşındaki 'dezavantajlı' olarak nitelendirebileceğimiz çocukları dahil ediyoruz. İki koşulumuz var; çocukların Avcılar’da ikamet ediyor olması ya da Avcılar ilçesinde eğitim görüyor olması. Çocuklar yetim, öksüz ya da madde kullanıyor, travma atlatamamış olabilir. İçe kapanıktır aşırı duygusal, tırnak yeme, altını ıslatma, davranış sorunları olabilir. Okullarımızdaki rehberlik öğretmenleri ile birlikte hareket ederek bu çocukları oyun terapi salonumuza davet ediyoruz. Anne veya babaların onayıyla onları 10 okulumuzdaki, içinde başta kukla, aile ortamını simgeleyen oyuncaklar var. Biz yetişkinler cümlelerle ifade ediyoruz. Çocuklar ise oyuncaklarla duygu ve düşüncelerini ifade ediyor. Oyuncaklara duydukları ilgi ile saldırganlık veya öfke, duygusal yönleri ortaya çıkıyor.





"DEVLET DESTEĞİ İLE OKULLARDA İLK DEFA ÜCRETSİZ HİZMET"



Oyun terapisi yöntemi ile profesyonel ruh sağlığı hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Buralardaki rehber öğretmen arkadaşlarımızı özellikle klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmış kişilerden tercih ettik, onlara başta oyun terapisi olmak üzere eğitimler verdik. Devlet desteği ile okullarda ilk defa ücretsiz hizmet veriliyor.





"İLK SEANSA ANNE VE BABA DAHİL EDİLİYOR"

Başvurusu alınan her öğrenci için 45'er dakikalık ortalama 5 seans düşünülüyor. İlk seansta anne ve baba dahil ediliyor onlarla detaylı görüşme yapılıyor."





Turan, bu projenin gönüllülük esasına dayandığını, çocuğun algı seviyesine ulaşan teraparistin çok iyi sonuç alınabildiğini anlatırken, "Bu terapilerin dışarıda minimum seans ücretleri 200 TL seans ücretleri. Türkiye'de ilk defa okullarda devlet imkanları ile bu hizmet veriliyor. Aileler burada çocukları için ücretsiz profesyonel ruh sağlığı alabiliyor. Çocuklar buradaki oyuncaklarla oynamak zorunda değil. Onlar bizim için bir düzenek. Baba anne ilişkisini gösterebiliyor." diye konuştu.





