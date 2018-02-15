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Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma istifa etti

Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, partisinden gelen baskılar sonucu istifa ettiğini açıkladı.

İHA | 15.02.2018 - 10:46..
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Güney Afrika’nın iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi, ülkenin tartışmalı Devlet Başkanı Jacob Zuma’nın resmi olarak istifa etmesi çağrısında bulunmuştu.

Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma istifa etti

Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma partisinden gelen yoğun baskılar sonucu resmen istifa etti. Zuma, partisinin bölünmemesi için istifa ettiğini açıkladı.

ISRARLAR ÜZERİNE İSTİFA ETTİ

Tartışmalı başkan 75 yaşındaki Zuma, görevi bırakması yönünde Aralık ayından itibaren artan baskılara rağmen istifa etmemiş, 3 ila 6 ay içerisinde istifa edeceği aktarılmıştı. Afrika Ulusal Kongresi Genel Sekreteri Ace Magashule, Afrika Ulusal Kongresi Ulusal Yürütme Komitesinin, Zuma’nın görevden alınmasını acil bir şekilde yerine getirmesini dile getirerek, “Cyril Ramaphosa’nın Güney Afrika Cumhurbaşkanı olarak göreve gelmesini açıkça istiyoruz.” demişti.

Öte yandan, 2009’dan beri iktidarda olan Zuma, yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıydı. Parti, geçtiğimiz aylarda Zuma’nın yerine Cyril Ramaphosa’yı getirmişti.

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