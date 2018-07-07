181 kilogram esrar Türkiye'ye girmeden yakalandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, eski CHP milletvekili Barış Yarkadaşi'ın '50 bin sandıktan 24 Haziran'da veri alınamadığı' iddiasının gerçek dışı olduğunu söyledi.

6

En çok borcu olan ülkeler listesi yayınlandı

Gayrisafi yurt içi hasılasına oranla borcu en fazla olan ülkeler listesi açıklandı. Yapılan analizde ABD, İngiltere, İtalya, Fransa ve İtalya gibi ülkeler ilk 20'de yer aldı.