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Hakkari ve Van'dan gelen 30 kilo eroin İstanbul'da ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 30 kilogram eroin ve kokain ele geçirildi.

DHA | 03.08.2018 - 08:56..
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 2 kişinin Hakkari ve Van'dan temin edilen uyuşturucu maddeleri İstanbul'da piyasaya süreceği bilgisini aldı.

AVCILAR'DAKİ EVE BASKIN

Yapılan takip sonucu şüphelilerin kaldığı adres belirlendi. Jandarma ekipleri, Avcılar'da bulunan eve baskın düzenledi. Baskın yapılan evin içi didik didik arandı.

Hakkari ve Van'dan gelen 30 kilo eroin İstanbul'da ele geçirildi

Yapılan aramalarda çocuk odasındaki çekmecelere saklanan bir miktar kokaini buldu. Daha sonra dairenin merdivenlerinden apartman boşluğuna inen ekipler, bodrum katında bulunan bir valiz içerisinde yaklaşık 30 kilo eroin ve kokain ele geçirdi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda yakalanan S.S.’nin uyuşturucu ticareti yapmaktan, İ.E.’nin ise sahtecilik suçundan suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 2 şüpheli  tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkari ve Van'dan gelen 30 kilo eroin İstanbul'da ele geçirildi

Hakkari ve Van'dan gelen 30 kilo eroin İstanbul'da ele geçirildi

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