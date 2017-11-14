Başbakan Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısı'nda

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda AK Parti'nin Anıtkabir'e gitmesini normalin dışında bir olay gibi lanse edenlere tepki gösterdi.

"Bre ahmaklar, AK Parti kurulduğu günden beri Anıtkabir'e gidiyor, 10 Kasım törenlerine de katılıyor. AK Parti'nin hiç kimseye Atatürkçülüğünü kanıtlamaya ihtiyacı yoktur." diyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"BİRİLERİ HALA ATATÜRK'Ü TEKELLERİNDE GÖRÜYOR"

"ABD ziyaretimiz sırasında 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü münasebetiyle bir anma toplantısı gerçekleştirdik. Burada şaşkınlıkla takip ettik ki, birileri tüm Türkiye'nin ortak değeri olan Atatürk'ü hala tekellerinde görmeye devam ediyor.

Bazı medya çevreleri de toplumda bir ayrışmayı körüklemeye çalışıyor. Akıl almaz ifadeler var. AK Parti Anıtkabir'de, AK Partililer Anıtkabir'de.

Başbakan Binali Yıldırım'dan Atatürk çıkışı- VİDEO



"BRE AHMAKLAR.."

Bre ahmaklar, AK Parti kurulduğu günden beri Anıtkabir'e gidiyor, 10 Kasım törenlerine de katılıyor. AK Parti'nin hiç kimseye Atatürkçülüğünü kanıtlamaya ihtiyacı yoktur. Atatürk hiçbir siyasi kurum ya da kuruluşun tekelinde değildir. Atatürkçülük lafla olmaz."

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İRAN VE IRAK HALKININ ACILARINI PAYLAŞIYORUZ"

"Deprem bölgesine ilk ulaşan ekipler bizim ekiplerimiz olmuştur. Gereken her türlü desteği sağlamak üzere deprem bölgesine ekiplerimiz ulaşmıştır. Kış mevsiminin yaklaşması da dikkate alanırak 3 bin çadır, 3 bin ısıtıcı depremzedelere dağıtılmıştır. Bu vesileyle dost ve kardeş Irak ve İran halkının acılarını paylaşıyoruz. Ayrıca dün Antalya'da yoğun bir yağış ve fırtına meydana geldi. Ekiplerimiz hemen müdahale etti. Antalya halkına geçmiş olsun diyoruz. En büyük tesellimiz can kaybının olmaması.

ABD ZİYARETİ

ABD ziyaretimizde FETÖ elebaşının iadesi talebimizi tekrar ettik. FETÖ mensuplarının yargılanmasının Türkiye için hayati öneme sahip olduğunu altını çizerek vurguladık.

15 Temmuz faili FETÖ liderinin geriye verilmesi konusunda kırk dereden su getirilmesinin ne alemi var?

Suriye ve Irak'taki gelişmeleri de konuştuk. Amerika ile ilişkileri germek gibi bir niyetimiz yok. ABD ile vize konusunun kısıtlı olarak başlamasından sonra normal seviyeye dönmesi beklentimiz.

Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirirken ülkemiz aleyhine yapılan algı çalışmalarının üzerinde de durduk.

Birileri Hala Atatürk'ü tekellerinde görmeye devam ediyor. AK Parti kurulduğu günden beri Anıtkabir'e gidiyor. 10 Kasım törenlerine de katılıyor.

Atatürk hiçbir siyasi kurum ya da kuruluşun tekelinde değildir. Atatürkçülük lafla olmaz."

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