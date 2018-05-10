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18'lik aday adayı, okuldan sonra seçime hazırlanıyor

Konya'da Ak Parti'den milletvekili aday adayı olan Cumhuriyet Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Batuhan Aşıcı (18), saban okula gidiyor, öğleden sonra da partiye giderek seçim çalışmalarında bulunuyo

DHA | 10.05.2018 - 12:33..
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Milletvekili seçilme yaşının yapılan anayasa değişikliğiyle 25'ten 18'e indirilmesinin ardından 24 Haziran'da yapılacak seçimler için genç aday adayları de partilere başvuruları yaptı.

18'lik aday adayı, okuldan sonra seçime hazırlanıyor

Konya'da da lise son sınıf öğrencisi Batuhan Aşçı, Ak Parti'den aday adayı oldu. Babası polis memuru olan Aşıcı, kendisine Fatih Sultan Mehmet'i örnek aldığını söyledi. Sabah okula giden Aşıcı,  okuldan çıktıktan sonra ise Ak Parti İl Başkanlığı'na giderek seçim çalışmalarını sürdürüyor.

18'lik aday adayı, okuldan sonra seçime hazırlanıyor

"OKUL, ÇALIŞMALARIMA ENGEL DEĞİL"

Seçim çalışmalarının eğitimini engellemediğini ifade eden Batuhan Aşıcı, "Derslerime düzenli bir şekilde çalışıyorum. Okuldaki sınavlarımı aksatmadan giriyorum. Bunun yanında üniversite sınavlarına hazırlığımı da yine düzenli olarak sürdürüyorum. Deneme sınavlarımı da aksatmadan yapıyorum. Milletvekili aday adaylığı sürecinde de parti çalışmalarımı iyi bir şekilde yürütüyorum. İçimizde dava ve ilim aşkı olduğu için kendimde hiçbir şekilde zorlanma hissetmiyorum." dedi.

18'lik aday adayı, okuldan sonra seçime hazırlanıyor

"KENDİMİ DİNLENMİŞ HİSSEDİYORUM"

Okuldan  sonra partiye gelerek teşkilat çalışmalarını yürüttüğünü belirten Aşıcı, "Sabah 7'de evden çıkıp okuluma gidiyorum.  8'de derslerim başlıyor. Okul çıkışı bir saat dinlendikten sonra teşkilata gelip çalışmalarımı yapıyorum. Bazen erken dönüyorum, bazen burada uzun süre kalıyorum. Hiçbir şekilde yorgunluk hissetmiyorum. Aksine kendimi dinlenmiş, hedefe ulaşmak için bir adım daha atmış hissediyorum." diye konuştu.

18'lik aday adayı, okuldan sonra seçime hazırlanıyor

OKULDA DA ÇALIŞMALAR YAPIYORUM

Okulda ders aralarında öğretmenler ve okul arkadaşlarıyla da istişareler yaptığını ifade eden Batuhan Aşıcı, "18 yaşında bir aday olarak en başta benimle çok gururlanan oldu. Karşı çıkan olmadı. Özellikle gençler olarak bizim mecliste bir temsilcimiz olacak düşüncesiyle herkes çok mutlu oldu. Okul hiçbir şekilde engel değil. Okulda da ders aralarında öğretmenlerim ve arkadaşlarımla da istişareler yapıp, atacağım adımları planlıyorum." dedi.

18'lik aday adayı, okuldan sonra seçime hazırlanıyor

18'lik aday adayı, okuldan sonra seçime hazırlanıyor

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