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Genç milletvekili adayları şans bulamadı

AK Parti, CHP ve MHP'nin aday olarak gösterdiği 18 yaşındaki 3 vekil adayı da Meclis'e giremedi.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 08:25..
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Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için dün sandık başına gitti.

AK Parti 293, CHP 146, HDP 67, MHP 50, İYİ Parti 44 milletvekili çıkardı.

3 PARTİ DE ADAY GÖSTERMİŞTİ

Hükümetin, seçilme yaşını 25 yaşından 18'e düşürmesiyle AK Parti, CHP ve MHP milletvekili listesine 18 yaşında üç aday eklemişti.

AK Parti Kocaeli milletvekili adayı Elif Nur Bayram 11. sıradan, CHP Antalya Milletvekili adayı İsmail Hakkı Gül 16. sıradan, MHP Kayseri Milletvekili adayı 18 yaşındaki Veli Oğuzhan Öztürk ise 10. sıradan aday olmuştu.

Genç milletvekili adayları şans bulamadı

Resmi olmayan sonuçlara göre, bu üç vekil adayı da Meclis'e girmeye hak kazanamadı.

CHP Antalya'dan 5 milletvekili, AK Parti Kocaeli'den 7 milletvekili, MHP ise Kayseri'den 2 milletvekili çıkarıyor.

Genç milletvekili adayları şans bulamadı

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