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19 FETÖ sanığına hapis cezası

FETÖ soruşturmasında Ondokuz Mayıs Üniversitesindeki görevlerinden ihraç edilen 42 sanıktan 19'u hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 29.11.2017 - 05:25..
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Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla yargılanan ve daha önce meslekten ihraç edilen akademisyen, doktor ve üniversite çalışanı 8'i tutuklu 42 sanık ile avukatları katıldı.

19 FETÖ sanığına hapis cezası

SUÇLU OLMADIKLARINI İDDİA ETTİLER

Duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Sanıklardan Adil Karadağ'a 12 yıl, Nevzat Karakaya'ya 10 yıl 6 ay, İsmail Şener, Yakup Keskin, Ali Keskin, Coşkun Kaya ve Yasin Usta'yı 7 yıl 5 ay 3'er gün, Osman Güler ve Faruk Bağırıcı'yı 6 yıl 3'er ay, Osman Hakan Leblebicioğlu ve Beşir Levent Altıntop'u 3 yıl 1 ay 15'er gün, Hakan Emre Baydan, Ahmet Bulut, Alptekin Erdin Koyutürk, Bünyamin Karabulut, Cafer Erdoğlu, İbrahim Uçar, Mehmet Açıkgöz ve Murat Yüce'ye 2 yıl 1'er ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, Muhammet D, Mustafa S, Ahmet D, Mehmet P, Murat D, Nurettin K, Ali Rıza A, Cengiz T, Erkan D, Fatih K, Fatih Y, Hacı Bayram Y, Hasbi A, Hatice İ, İbrahim G, Mahmut Tuğrul T, Mithat G, Osman S, Sönmez P, Süleyman İ, Süleyman K, Zeki K. ve Abdulkadir B'nin beraatine karar verdi.

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