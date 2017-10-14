taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.226
USD
3,6318
EURO
4,2955
ALTIN
152,26
PETR
57,1600

19 ilde ByLock operasyonu

FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenenleri yakalamaya yönelik 19 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı

14.10.2017 - 14:32
  1. Haberler
  2. İç Haber

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen, aralarında KHK'larla ihraç edilenlerin de bulunduğu 100 eski emniyet mensubundan 63'ü, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

19 ilde ByLock operasyonu

AA muhabirinin Emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı eski emniyet mensuplarını yakalamaya yönelik operasyonlarına bir yenisini ekledi.

19 ilde ByLock operasyonu

63 KİŞİ YAKALANDI

Haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında geçmiş dönemde Emniyet Genel Müdürlüğünde daire başkan yardımcılığı ya da il emniyet müdür yardımcılığı görevlerini yürüten 37 birinci sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 100 şüpheliden 63'ü, Ankara merkezli 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

19 ilde ByLock operasyonu

Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin de Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildiği, firari şüphelilerin yakalanması için operasyonların devam ettiği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
İtfaiye yaramaz kediyi kurtardı
Aydın'ın Efeler İlçesi'nde boş bir binanın ikinci katına çıkıp mahsur kalan yavru kedi, hidrolik merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldı.
Güvenlik güçleri 2 bin 365 kaçak yakaladı
Türkiye'nin kara hudutlarından yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 2 bin 365 kişi yakalandı.
Sahil güvenlik, 154 kaçağı kurtardı
İZMİR'in Çeşme İlçesi'nden 3 ayrı botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmeye çalışan 154 Suriyeli kaçak, kurtarıldı.
Antalya'daki oyuncak müzesine ilgi yoğun
Antalya'da Kepez Belediyesi'nin 'Anadolu Oyuncak Müzesi'ne, çocuklardan daha çok yetişkinler ilgi gösteriyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlber Ortaylı'ya güzel kadınlar soruldu

İlber Ortaylı'ya güzel kadınlar soruldu

118
ABD medyası havalimanına bomba koyanı görmezden geldi

ABD medyası havalimanına bomba koyanı görmezden geldi

24
Cüneyt Çakır: Zirvedeyiz

Cüneyt Çakır: Zirvedeyiz

72
Yeni iPhone'ların fiyatı belli oldu

Yeni iPhone'ların fiyatı belli oldu

291
Abdülhamid eğitimde geri kalan bakanları azarladı

Abdülhamid eğitimde geri kalan bakanları azarladı

167
TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi

55
Avrupalı 3 liderden İran'a nükleer anlaşma desteği

Avrupalı 3 liderden İran'a nükleer anlaşma desteği

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM