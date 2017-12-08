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19 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı

ByLock kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 56 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

AA | 08.12.2017 - 09:12..
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19 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock'u, farklı kişiler adına kayıtlı telefon hatları üzerinden kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 56 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli meslek gruplarından şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bingöl, Eskişehir, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kocaeli, Malatya, Samsun, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak’ta eş zamanlı operasyon başlattı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü belirtildi.

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