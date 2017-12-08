19 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı

4 asırdır ayakta olan ve mihrabında bal yetiştirilen cami

1 Meteorolojiden 5 il için buzlanma ve don uyarısı Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

2 Halkbank ABD'ye Zarrab'ı 2014'te bildirmiş Atilla'nın avukatlarından Rocco, Reza Zarrab'ın 2014'te ABD Hazine Bakanlığı yaptırımlar listesine alınması için başvurduklarını belirtti.

3 G.Saray'da hedef Filipe Luis ve Konoplyanka Sol bek ve sol kanat bölgelerine takviye yapacak olan G.Saray'da yönetim, Filipe Luis ve Konoplyanka'yı almak için girişimlere başladı.

4 Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti dış basının ilgi odağı Dünya basınının gözü, yarım asırı aşkın bir süre sonra ilk kez gerçekleşen Cumhurbaşkanı seviyesindeki Yunanistan ziyaretinde.

5 Tuvana Türkay ve Alper Potuk barıştı Oyuncu Tuvana Türkay ile Fenerbahçeli Alper Potuk kıskançlık yüzünden ayrılmıştı.

6 Çankırı'da otomobil ineğe çarptı: 2 yaralı Korgun ilçesinde ineğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön camından içeri giren inek ise telef oldu.