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19 ilde FETÖ soruşturması: 41 gözaltı kararı

FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik Muğla merkezli 19 ilde yapılan soruşturmada, 39’u muvazzaf, 2’si ihraç olmak üzere 41 personel hakkında gözaltı kararı verildi.

İHA | 25.04.2018 - 09:22..
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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne irtibat ve iltisakı tespit edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

19 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyonda, Kocaeli, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Tekirdağ, Iğdır, Konya, Van, Batman, Aydın, Van, Kırıkkale, Manisa, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin subay ve astsubay rütbelerinde Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Teşkilatı bünyesinde görev yaptıkları öğrenildi.

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