19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlere dev fırsat

Genç ve dinamik kreasyonu ve uygun fiyatlarla gençlere özel birçok tasarım sunan Tudors, şimdi verdiği yepyeni fırsatlarla gençlerin gardıroplarını yeniliyor.

Tudors, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında öğrencilere yönelik yapılan kampanya ile sosyal medyada Tudors hesaplarını takip edip, gönderiyi paylaşıp, bir arkadaşını etiketleyen öğrencilere anında yüzde 10 oranında indirim sunuyor.

İndirimi kazanan gençler istedikleri Tudors mağazasına gittiklerinde paylaşımı gösterip diledikleri üründe indirimlerini kullanabiliyorlar.