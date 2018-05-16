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19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlere dev fırsat

Modern ve dinamik koleksiyonları ile gençlerin dikkatini çeken  marka Tudors’tan  gençlere 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda büyük fırsat.

Haber Merkezi | 16.05.2018 - 15:57..
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Genç ve dinamik kreasyonu ve  uygun fiyatlarla gençlere özel birçok tasarım sunan Tudors, şimdi verdiği yepyeni fırsatlarla gençlerin gardıroplarını yeniliyor.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlere dev fırsat

Tudors, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında öğrencilere yönelik yapılan kampanya ile sosyal medyada Tudors hesaplarını takip edip, gönderiyi paylaşıp, bir arkadaşını etiketleyen öğrencilere  anında yüzde 10 oranında indirim sunuyor.

İndirimi kazanan gençler istedikleri Tudors mağazasına gittiklerinde paylaşımı gösterip diledikleri üründe indirimlerini kullanabiliyorlar.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlere dev fırsat

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