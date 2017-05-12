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19 Mayıs tatilinde Ağva ve Bozcaada'da boş yer kalmadı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gelecek hafta cuma günü resmi tatil olacak.

12.05.2017 - 15:01
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19 Mayıs tatilinde Ağva ve Bozcaada'da boş yer kalmadı

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın bu yıl cuma gününe denk gelmesiyle haftaya 3 gün tatil yapılacak.

KISA TATİL PLANLARI YAPILMAYA BAŞLANDI

Havaların da güzelleşmesiyle birlikte İstanbul'dan kaçmak isteyenler için 3 günlük bir tatil imkanı doğuyor. 19 Mayıs'ı hafta sonu tatili ile birleştirmeyi düşünen pek çok kimse şimdiden kısa tatil planları yapmaya başladı bile.

AĞVA VE BOZCAADA'NIN REZERVASYONLARI DOLDU

Özellikle İstanbul çevresinde yoğun ilgi gören Ağva, Bozcaada gibi tatil yerlerinde rezervasyonlar şimdiden doldu.

19 Mayıs tatilinde Ağva ve Bozcaada'da boş yer kalmadı

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