taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.410
USD
4,4904
EURO
5,2874
ALTIN
186,41
PETR
78,6700

19 Mayıs yürüyüşünde CHP'liler birbirine girdi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'e yürüyen bir grup CHP'li arasındaki tartışma bir anda kavgaya döndü. Kavgayı polis güçlükle ayırdı.

İHA | 19.05.2018 - 16:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla CHP Gençlik Kolları üyeleri, yürüyüş düzenledi.

Güvenpark’taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan gençler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Anıtkabir’e doğru yürüyüşe geçti. Polis kortejinde yürüyen partililer, yürüyüş boyunca şarkılar söylerken, evlerinde olan vatandaşlar da balkon ve pencerelerden gruba destek oldu.

19 Mayıs yürüyüşünde CHP'liler birbirine girdi VİDEO

YÜRÜYÜŞTE KAVGA

Yürüyüş sırasında iki partili genç arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgayı fark eden diğer partililer ve polis araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Polis, kavgaya karışan bir partiliyi sakinleştirmek üzere yürüyüş alanının dışına çıkardı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kapıkule'de 20 kilometrelik tır kuyruğu
Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, 20 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Irak sınırında görev yapan Mehmetçik, hem terörle mücadele operasyonlarını kararlılıkla gerçekleştiriyor hem de sınırdaki görevini 7/24 özveriyle yürütüyor.
Erdoğan'dan Küba'ya taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez'e başsağlığı mesajı gönderdi.
Hafriyat kamyonu üst geçide takıldı
Sultanbeyli'de damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu üst geçide çarptı. Damperi koparak üst geçitte kalan kamyonun ön bölümü de parçalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce'ye John Bass'ın sözleri hatırlatıldı

Muharrem İnce'ye John Bass'ın sözleri hatırlatıldı

116
Arap spiker liderleri Erdoğan'ı örnek gösterdi

Arap spiker liderleri Erdoğan'ı örnek gösterdi

95
Atatürk'e verilen Samsun talimatının orijinal nüshası

Atatürk'e verilen Samsun talimatının orijinal nüshası

201
Cannes'da Nuri Bilge Ceylan coşkusu

Cannes'da Nuri Bilge Ceylan coşkusu

48
Mahir Ünal: Erdoğan'ın oyları 54-56 bandında

Mahir Ünal: Erdoğan'ın oyları 54-56 bandında

308
CHP ve HDP çelenklerini parçaladı

CHP ve HDP çelenklerini parçaladı

365
Muharrem İnce Samsun'da halay başı oldu

Muharrem İnce Samsun'da halay başı oldu

241
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM