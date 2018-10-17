19 yaşında kendi bağlamasını yapıyor

Müziğe 12 yaşında bağlama çalarak başlayan Ömer faruk Arın, bozulan bağlamasını tamir etmek için yaptığı araştırmalar sonucu bu işe merak saldı.

BAĞLAMA YAPMAYA BAŞALDI

Bağlama üretimine başlamadan önce bu işi yapan ustaların bilgisinden ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bağlama üretimi ile ilgili yayınlarından faydalanan Arın, üç yıl önce yeterli bilgi birikimine sahip olduğuna inanınca ilk bağlamasını yaptı.

DOĞAYA ZARAR VERMEDEN SANATINI İCRA EDİYOR

Bahçesinde çeşit çeşit ağaçların ve farklı türden hayvanların bulunduğu müstakil evinin bodrum katındaki atölyesinde bağlama üretimine devam eden Ömer faruk Arın, sanatın doğadan beslendiğini, enstrüman üretimi yaparken tabiata zarar vermediğini söyledi.

"AĞAÇLARA ZARAR VERMEK İSTEMEDİM"

Bağlama yapmayı ilk düşündüğünde teknik malzeme konusunda sıkıntı yaşadığını belirten Ömer Faruk Arın, atölyesinde kullandığı malzemelerin bir kısmını kendisinin yaptığını, bir kısmını ise eskicilerden topladığını ifade ederek, "Bağlama yapmak için ağaca ihtiyacım vardı. Bahçede bir sürü ağaç vardı ama ben bir şey üretmek için dahi olsa onlara zarar vermek istemedim. Çevrede bulduğum kütükleri değerlendirmek için bir kenara ayırdım. Önce kurumasını bekledim. Bu 3 seneyi kapsayan uzun bir süreçti" dedi.



