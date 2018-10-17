taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6994
Euro
6.5948
Altın
1222.525
Borsa
99297.72
Gram Altın
224.153

19 yaşında kendi bağlamasını yapıyor

Kırşehir'de, 19 yaşındaki Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Ömer Faruk Arın, evinin bodrum katında kendi çabasıyla kurduğu atölyede üç senedir bağlama üretimi yapıyor.

AA | 17.10.2018 - 11:01..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Müziğe 12 yaşında bağlama çalarak başlayan Ömer faruk Arın, bozulan bağlamasını tamir etmek için yaptığı araştırmalar sonucu bu işe merak saldı.

BAĞLAMA YAPMAYA BAŞALDI

Bağlama üretimine başlamadan önce bu işi yapan ustaların bilgisinden ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bağlama üretimi ile ilgili yayınlarından faydalanan Arın, üç yıl önce yeterli bilgi birikimine sahip olduğuna inanınca ilk bağlamasını yaptı.

19 yaşında kendi bağlamasını yapıyor

DOĞAYA ZARAR VERMEDEN SANATINI İCRA EDİYOR

Bahçesinde çeşit çeşit ağaçların ve farklı türden hayvanların bulunduğu müstakil evinin bodrum katındaki atölyesinde bağlama üretimine devam eden Ömer faruk Arın, sanatın doğadan beslendiğini, enstrüman üretimi yaparken tabiata zarar vermediğini söyledi.

19 yaşında kendi bağlamasını yapıyor

"AĞAÇLARA ZARAR VERMEK İSTEMEDİM"

Bağlama yapmayı ilk düşündüğünde teknik malzeme konusunda sıkıntı yaşadığını belirten Ömer Faruk Arın, atölyesinde kullandığı malzemelerin bir kısmını kendisinin yaptığını, bir kısmını ise eskicilerden topladığını ifade ederek, "Bağlama yapmak için ağaca ihtiyacım vardı. Bahçede bir sürü ağaç vardı ama ben bir şey üretmek için dahi olsa onlara zarar vermek istemedim. Çevrede bulduğum kütükleri değerlendirmek için bir kenara ayırdım. Önce kurumasını bekledim. Bu 3 seneyi kapsayan uzun bir süreçti" dedi.

19 yaşında kendi bağlamasını yapıyor


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avrupa'da en az çalışma hayatı Türkiye'de

Avrupa'da en az çalışma hayatı Türkiye'de

911
Azerbaycan'ın Türkiye'ye yatırımları 20 milyar dolar olacak

Azerbaycan'ın Türkiye'ye yatırımları 20 milyar dolar olacak

84
Ölmeden önce polise katilin ismini verdi

Ölmeden önce polise katilin ismini verdi

17
İtalya ve Fransa arasında Afrikalı göçmen krizi

İtalya ve Fransa arasında Afrikalı göçmen krizi

34
Trump FED başkanından rahatsız

Trump FED başkanından rahatsız

19
Konsolosluk konutundaki su kuyusu ve garaj aranacak

Konsolosluk konutundaki su kuyusu ve garaj aranacak

35
Yiğit Bulut'un Türkiye ekonomisine güveni tam

Yiğit Bulut'un Türkiye ekonomisine güveni tam

157
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM