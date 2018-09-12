19 yaşındaki genç ilk iş gününde canından oldu

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Bayındır'ın kırsal Zeytinova Mahallesi'ndeki bir hazır beton firmasının şantiyesinde meydana geldi.

İÇİNE GİRDİĞİ MAKİNE ÇALIŞINCA ÖLDÜ

Şantiyede işçi olarak çalışan Rıdvan Can, temizlik yapmak için beton makinesinin içine girdi. İddiaya göre, bu sırada beton makinesi aniden çalışması üzerine, Can içerde sıkışarak yaşamını yitirdi.

İLK İŞ GÜNÜYDÜ

Bugün şantiyedeki ilk iş günü olduğu öğrenilen Can'ın cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerini ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, Can'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.