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19 yaşındaki torbacıya 12 yıl hapis

Samsun'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan uyuşturucu satıcısı hapis cezasına çarptırıldı.

İHA | 30.09.2018 - 21:28..
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Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama müzekkeresi çıkartılan ve firarda olduğu öğrenilen 19 yaşındaki E.Ç., 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

GENÇ TORBACI TUTUKLANDI

E.Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde yakalandı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.Ç., hakkında yakalama müzekkeresi çıkartılan mahkemeye ifade verdi. Olay tarihinde yaşı 18'den küçük olan E.Ç., mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutuklanmasına karar verildi.

Tutuklanan E.Ç., cezaevine gönderildi.

19 yaşındaki torbacıya 12 yıl hapis


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