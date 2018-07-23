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Şaşırtıcı kitap okuma deneyimleri: Eyvah Kitap

Çocuklarımız ve gençlerimizin neden "eyvah kitap" dediğini dillendiren öyküler!

Özel İçerik | 23.07.2018 - 18:26..
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Şaşırtıcı kitap okuma deneyimleri: Eyvah Kitap

eyvah kitap

32 öykünün yer aldığı bu kitap, Yazar Mine Soysal’ın okuma eğilimleri üzerine sohbet ettiği 40 binden fazla öğrenciden esinlenerek yazıldı. Çocukların, gençlerin gözünden kitap ve okuma kavramlarına sıra dışı açılardan yaklaşan bir deneme…

Eyvah Kitap

(Mine Soysal)

EYVAH KİTAP

Bu kitaptaki öyküler, klasiklerden nefret ettiğini sananlar için yazıldı. Ya da sürekli “Odana git, kitabını oku!” denenler, sadece Harry Potter okumak isteyenler, ailesi hiç kitap okumazken tatilde bile kitap okumaya zorlananlar için yazıldı.

Kitapta yer alan gençlerin okuma deneyimleri ise oldukça şaşırtıcı, bir o kadar da düşündürücü. Öyle ki, komik öyküler de ortaya çıktı…

Eyvah Kitap

Eyvah Kitap

Mine Soysal

Günışığı Kitaplığı

S.: 128

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Damla Karakuş

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