1915 Çanakkale Köprüsü için 24 firma şartname aldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Marmaray, Osman Gazi Köprüsü projelerinin Türk-Japon yüklenicilerin birlikte yaptığı başarılı projeler olduğunu belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinin bir kısmı tamamlanan yapısal takviye çalışmalarının da Japonlarla iş birliği içinde yapıldığını kaydetti.

Karayolu ulaştırma altyapı sektöründe Japonya'nın deneyimlerinden ve teknolojilerinden iş birlikleriyle faydalandıklarını anlatan Arslan, bu iş birliklerinin birçok alanda devam ettiğini söyledi.

KÖPRÜ DÜNYANIN EN BÜYÜK PROJESİ OLACAK

Arslan, Türkiye açısından çok önemsenen ve Cumhuriyet'in 100. yılında hizmete sunulması öngörülen rekorları içerecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 2 bin 23 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük projesi olacağını dile getirerek, "Japon yüklenicilerin projeye ilgileri bizleri memnun ediyor. İhale için 4'ü Japon, 3'ü Çinli, 2'si Koreli, 1'i İtalyan olmak üzere 10'u yabancı 24 firma ihale dosyası satın aldı. Hem ülkemizin hem de yurt dışında bu konudaki güçlü firmaların projeye ilgileri bizleri memnun ediyor. 26 Ocak'ta tekliflerini alacağız. Projenin müşavirlik ihale sürecini de başlattık. 27 Mart'ta onun da tekliflerini alacağız. Dolayısıyla yüklenici belli olur olmaz hemen devamında müşavir firmayı da belirlemiş olacağız. Projenin sonuçları, hem ülkemiz hem yükleniciler hem de insanımız açısından hayırlı sonuçlar doğurur" diye konuştu.

BİRÇOK ALANDA İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Arslan ayrıca Japon heyetle Bakanlığın yetki ve görev alanında olan hızlı tren yapılması ve işletilmesi, uzay teknolojileri, havacılık, deniz ulaştırması ve gemi inşa alanında da iş birliği yapabilecekleri konuların gözden geçirileceğine dikkati çekti.

"İKİ ÜKLENİN DOSTLUĞUNU SEMBOLİZE EDECEK"

Bugün özellikle Çanakkale Boğaz Köprüsü Projesi ile ilgili iletmek istedikleri hususlar olduğunu dile getiren Ishii, "Orta açıklığı 2 bin 23 metre ile dünyanın en büyük asma köprüsü olarak ülkenizin Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne denk gelecek şekilde inşa edilecek projede, ülkemizin iş birliği hasıl olursa, iki ülkenin dostluğunu sembolize etmesi açısından anıtsal bir proje olduğunu belirtmek isterim" dedi.